Avellino si prepara a celebrare Sant’Anna

Con profonda devozione e spirito di comunità, la Diocesi di Avellino, attraverso la Parrocchia Santa Maria Assunta della Chiesa Cattedrale, annuncia i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Anna, patrona delle madri, delle gestanti, delle famiglie e delle donne che desiderano avere figli. Un appuntamento annuale molto sentito dalla cittadinanza, che si rinnova anche quest’anno dal 23 al 26 luglio 2025.

Le celebrazioni si svolgeranno nella splendida cornice della Chiesa Cattedrale di Avellino, nel cuore di Piazza Duomo.

«Con animo colmo di gioia – scrive don Pasquale, parroco della Cattedrale – ci apprestiamo a celebrare la solennità di Sant’Anna, nostra amata patrona e custode delle famiglie, delle madri, delle gestanti e di tutte le donne che desiderano il dono della maternità.

Un appuntamento che rinnova la nostra fede e rinsalda i legami della comunità sotto il suo sguardo materno. In considerazione della crescente partecipazione dei fedeli, delle mutate condizioni climatiche e della limitata capienza della Chiesa del Rifugio, le celebrazioni di quest’anno si svolgeranno nella Chiesa Cattedrale, per consentire a tutti di vivere questi momenti in raccoglimento e sicurezza. Vi invito a partecipare con cuore fiducioso al Triduo di pre-parazione, dal 23 al 25 luglio, e alle solenni celebrazioni che seguiranno, affinché, sostenuti dall’intercessione di Sant’Anna, possiamo crescere nella speranza, nella fede e nella carità.»

Il programma religioso nel dettaglio:

Mercoledì 23 luglio – Giornata dedicata alle mamme e alle gestanti

Ore 18.30: Rosario meditato

Ore 19.00: Santa Messa con intenzione per tutte le mamme e le gestanti.

A seguire: Benedizione speciale delle mamme in attesa.

Giovedì 24 luglio – Giornata dedicata alle famiglie, ai nonni e agli anziani

Ore 18.30: Rosario meditato

Ore 19.00: Santa Messa per famiglie, nonni e anziani.

Conclusione con adorazione eucaristica e breve meditazione “La famiglia alla scuola di Sant’Anna”.

Venerdì 25 luglio – Giornata dedicata a chi desidera il dono della maternità/paternità

Ore 18.30: Rosario meditato

Ore 19.00: Santa Messa per le coppie che desiderano avere figli e per le donne sterili.

Al termine: Liturgia penitenziale comunitaria e disponibilità per le confessioni.

Sabato 26 luglio – Solennità dei Santi Gioacchino e Anna

Sante Messe alle ore: 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.30 | 12.00 | 19.00

Al termine di ogni celebrazione: Benedizione dei bambini, dei nonni e delle famiglie.

Ore 20.00: Piazza Libertà – Benedizione e alzata del tradizionale “Pannetto dell’Assunta”.

La comunità è invitata a vivere questi momenti non solo come tradizione, ma come esperienza viva di fede condivisa, riscoprendo nella figura di Sant’Anna un esempio di speranza, pazienza e amore generoso.

Un’occasione per ritrovarsi uniti nella preghiera e nella gioia, nel cuore spirituale di Avellino.