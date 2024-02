Avellino, servizi alto impatto della Polizia di Stato: due persone denunciate

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio in città ed in special modo nel centro cittadino, finalizzati a prevenire fenomeni di microcriminalità, ha effettuato numerosi posti di controllo mediante l’impiego di auto Volanti della Polizia di Stato, quali presidi di rassicurante visibilità istituzionale anche per infondere maggiore sicurezza ai cittadini.

Nella circostanza un 34enne irpino, noto alle Forze di Polizia, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Il giovane, alla vista degli operatori di Polizia, evidenziava un evidente stato di nervosismo, motivo per il quale veniva sottoposto a controllo. La perquisizione personale effettuata portava al rinvenimento di un dissuasore elettrico con torcia incorporata tipo “Stum-Gum”, ben occultato all’interno del giubbotto indossato. Condotto in Questura, al termine di ulteriori accertamenti veniva denunciato in stato di libertà.

Inoltre, a seguito di richiesta pervenuta dal titolare di un noto esercizio commerciale della città, una donna di 34 anni, di nazionalità straniera, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di tentato furto aggravato. Nell’immediatezza la 34enne veniva individuata in prossimità del centro commerciale.

Fermata e condotta in Questura veniva identificata e sottoposta ad ulteriori accertamenti che consentivano di acclarare che la stessa, in più riprese, era riuscita ad asportare dagli scaffali espositivi del centro commerciale varie bottiglie di vino, eludendo il sistema antitaccheggio.