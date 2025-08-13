Avellino senza Palio della Botte e senza la sfilata in costume al seguito della processione

Niente Palio della Botte ad Avellino e, contrariamente a quanto annunciato, nemmeno la sfilata in costume prevista per il 15 agosto, in occasione della processione dell’Assunta.
L’ultimo aggiornamento diffuso dagli organizzatori parla di “problemi tecnici” che impediscono lo svolgimento della rievocazione storica al seguito del corteo religioso.
Non mancherà, tuttavia, il gesto simbolico delle contrade: una rappresentanza renderà omaggio alla Madonna Assunta con l’offerta di fiori e ceri, segno della devozione di tutti i quartieri cittadini verso la Celeste Patrona.