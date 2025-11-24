Avellino, scuole chiuse domani per allerta meteo

A causa dell’ondata di maltempo prevista per le prossime ore, domani le scuole del capoluogo resteranno chiuse.
L’annuncio arriva dalla dirigente scolastica provinciale Fiorella Pagliuca, che ha comunicato la sospensione delle attività didattiche per motivi di sicurezza legati all’allerta meteo diramata.
In un messaggio sui social, la dirigente ha espresso anche un sentito ringraziamento alla Commissaria straordinaria, dott.ssa Perrotta, per la tempestiva collaborazione nella gestione dell’emergenza.