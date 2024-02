Avellino, scomparsa Mazza il cordoglio del M.I.D. e del Coordinatore Regionale Esposito

La scomparsa di Alessandra Mazza ha sconvolto l’anima di quanti la volevano bene. Si riporta qui di seguito il cordoglio del MID.

“Con profondo dolore ho raccolto la notizia della morte prematura della giovane amica Alessandra Mazza, colpita a colpi di arma da fuoco dal padre anche lui deceduto successivamente allo stesso modo – afferma Giovanni Esposito –

Porto con me il ricordo di Alessandra specialmente come una ragazza che ho conosciuto molto tempo fa solare, dolce, dinamica, sensibile, conosciuta amata e voluta bene in città, affabile e generosa.

Che dire particolarmente di te in questo momento così buio, posso solo augurarti buon viaggio ora sei un angelo e vola alto tra gli angeli nel cielo più alto dell’universo, veglia su tutti noi, sulla tua famiglia, tua madre e tuo fratello particolarmente che hai lasciato in un vuoto incolmabile e ai quali porgo con profonda vicinanza il mio cordoglio e le mie più sentite condoglianze.

Solo nel silenzio più assoluto e in preghiera per entrambi, in questo momento di così profondo dolore dove non esistono altre parole, l’intera comunità non può far altro che stringersi intorno alla famiglia” – conclude Esposito.