Avellino, scatta l’operazione “San Modestino sicuro”: più vigili urbani in strada

Avellino, scatta l’operazione “San Modestino sicuro”. La città, il prossimo 14 febbraio, sarà teatro dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono. L’amministrazione comunale ha dato vita alla “Notte bianca”, che comprende anche momenti di intrattenimento musicale, ed artisti di strada.

Sul punto il Prefetto Spena, nel rammentare la necessità di predisporre le ordinanze sindacali di divieto di vendita di alcolici e di bevande in contenitori di vetro, ha invitato il sindaco a disporre una presenza più significativa degli operatori di Polizia Locale, nell’ambito della cornice di sicurezza assicurata dalla Forze dell’Ordine anche con pattuglie operanti a piedi.

Il rappresentante del Governo ha esortato l’amministrazione comunale ad un confronto con le associazioni di categoria degli esercizi commerciali per avviare una condivisione circa le modalità di regolamentazione partecipata delle attività, a tutela degli avventori.

Spena ha anche sollecitato i controlli di polizia amministrativa previsti dall’ordinamento, rivolti, in via generale alla prevenzione dei reati ed al mantenimento di adeguate condizioni di vivibilità del territorio, includendo meccanismi che consentono di evitare situazioni pregiudizievoli sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Il prefetto ha, infatti, sottolineato come sia importante esplorare tutti gli spazi a disposizione per assumere misure idonee ad elevare la complessiva sicurezza intorno alle aree della cosiddetta “movida”, adottando interventi condivisi, per contemperare le esigenze del sano divertimento con il diritto alla tranquillità dei cittadini.