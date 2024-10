Avellino: Salotto Buono blindato per l’Inizio del G7: Incontro tra Sindaci e il Ministro Piantedosi

Oggi ad Avellino il Salotto Buono cittadino è stato blindato per accogliere il G7 che si svolgerà in Prefettura. L’incontro ha visto la partecipazione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e dei 118 sindaci della provincia, in un vertice che segna l’inizio ufficiale di questo importante evento internazionale.

Durante la giornata, il Ministro Piantedosi ha avuto l’opportunità di confrontarsi con i primi cittadini del territorio, discutendo questioni cruciali per la sicurezza e la collaborazione tra amministrazioni locali e governo centrale.

La giornata si concluderà con una cena di benvenuto presso la prestigiosa cantina dei Feudi di San Gregorio, dove le delegazioni dei 7 Paesi membri, (Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia e Giappone) si riuniranno per inaugurare ufficialmente il vertice. Questo incontro non sarà solo un’occasione per scambi diplomatici, ma anche per far conoscere ai leader internazionali le eccellenze enogastronomiche del territorio irpino.

Il vertice proseguirà nei prossimi giorni con una serie di incontri e discussioni che coinvolgeranno anche rappresentanti delle organizzazioni internazionali, con un focus su temi di rilevanza globale.