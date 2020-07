Avellino Avellino, ritrova portafogli con 500 euro e lo restituisce al proprietario 8 luglio 2020

Una cena in centro ad Avellino si è trasformata in una disavventura tuttavia dal lieto fine per un cliente del ristorante Braciami.

Il racconto dell’episodio:

“Ieri sera sono andato a cena con degli amici al ristorante «Braciami « di via Trinità . Ottimo servizio e portate . Paghiamo e ci avviamo a fare una passeggiata per il Corso. Mi accorgo ai 4 semafori di aver perso il portafogli con carta di credito, patente , iscrizione all’ordine ecc…e con 500 euro in contanti . Lascio immaginare il nervosismo non tanto peri soldi quanto per i documenti persi. Decidiamo di tornare indietro per vedere di cercare di trovarlo per strada. All’improvviso suona il cellulare ed una voce gentile mi avverte di aver trovato il mio portafogli per terra e mi chiedeva di andare a riprenderlo : era un dipendente del ristorante che nel biglietto da visita aveva trovato il mio numero di cellulare e mi avvertiva dello smarrimento . Dalla disperazione alla gioia ritrovata . Gentilissimo il dipendente del ristorante mi consegna il portafogli e non vuole nemmeno una mancia per il ritrovamento . LO RINGRAZIO ANCORA DI CUORE E RINGRAZIO TUTTO LO STAFF PER QUELLO CHE AVEVANO FATTO : ONESTA’, DISPONIBILITA’ , CORTESIA. RISERVATEZZA, oltre alla buona cucina che avevamo gustato . viva questa Irpinia solidale e buona che ritempra io spirito e fa credere in un futuro bello e positivo per tutti GRAZIE”.