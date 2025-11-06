Avellino, rissa in città: denunciate due persone

Nella serata di ieri, i poliziotti della Squadra Volanti sono intervenuti ad Avellino, in via Del Balzo, per segnalazione di una rissa. Sul posto, gli agenti hanno riscontrato la presenza di numerose persone. Nell’immediatezza dei fatti ne sono state identificate sei, di cui quattro giovani, uno dei quali, in stato di agitazione e poco collaborativo, si è scagliato contro il personale operante che, dopo averlo riportato alla calma, lo ha condotto presso gli Uffici della Questura.

Inoltre, un altro dei giovani identificati è giunto di sua iniziativa presso gli stessi Uffici, assumendo una condotta aggressiva nei confronti del personale dipendente. All’esito delle attività di P.G., si è proceduto a denunciare all’A.G., in stato di libertà, entrambi i predetti giovani, rispettivamente per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di oltraggio pubblico ufficiale.

Si precisa che nessuna delle persone coinvolte ha richiesto l’intervento di personale sanitario. Sono in corso indagini tese alla compiuta ricostruzione dei fatti, anche per accertare la partecipazione alla rissa delle altre persone identificate sul posto.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.