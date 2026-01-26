“Avellino ridiventi Avellino – Integrare Avellino nelle dinamiche di sviluppo regionali per uscire dall’isolamento”.

La città si è risvegliata con questi manifesti 6×3 affissi in diversi punti del territorio urbano. La firma — e il volto raffigurato — sono quelli di Nicola Giordano.

«È soltanto la richiesta di avviare una discussione che va fatta, e in tempi rapidi. Il Partito Democratico aveva indicato le primarie come strumento per la selezione del candidato sindaco, ma quella discussione al momento è ferma», spiega l’interessato.