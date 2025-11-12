Avellino ricorda le vittime della strada: la Polizia Stradale incontra gli studenti

La Polizia Stradale di Avellino, in sinergia con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – Sede provinciale di Avellino, nell’ambito della settimana in cui si celebra la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”, ha organizzato un incontro sul tema “Guida Sicuro – Rispetta la Vita!” finalizzato alla promozione della cultura della sicurezza stradale, nel ricordo di tutte le vittime della strada.

L’iniziativa si terrà venerdì 14 novembre dalle ore 10,15, presso il Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino, e vedrà la partecipazione del Prefetto di Avellino Dott.ssa Rosanna Riflesso, del Questore di Avellino Dott. Pasquale Picone, del Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata Dott.ssa Maria Pia Rossi, delle massime Autorità civili, militari e religiose del territorio, nonché di una rappresentanza di studenti delle classi quarte e quinte del predetto Convitto Nazionale.

L’evento, dopo i saluti e gli interventi introduttivi del Signor Prefetto e del Signor Questore, sarà condotto da personale specializzato della Polizia Stradale di Avellino, con successivi interventi testimoniali da parte di esponenti della citata Associazione.

In occasione del convegno, al corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell’ingresso della “Villa Comunale”, sarà allestito uno stand, con l’impiego del “Camper Azzurro” della Polizia di Stato, dove verranno mostrate le apparecchiature speciali in uso alla Polizia Stradale.

Gli organi di stampa sono invitati ad intervenire alla citata manifestazione che si terrà venerdì 14 novembre, alle ore 10,15, presso il Convitto Nazionale “Pietro Colletta” sito al Corso Vittorio Emanuele nr. 298 di Avellino.