Attualità Avellino: referendum contro la caccia 16 Agosto 2021

Martedì 17 agosto dall 19 alle 21 ad Avellino ci sarà un banchetto, presso corso Vittorio Emanuele intersezione con via Dante, per firmare per il referendum contro la caccia.

Possono firmare tutti i cittadini italiani maggiorenni presentando un valido documento di identità con foto. I cittadini italiani residenti all’estero dovranno, invece, recarsi presso l’ambasciata italiana per esprimere il proprio voto.

Per avvicinarsi al banchetto obbligo di rispettare tutte le normativi anti-Covid, in particolar modo obbligo di mascherina e di distanziamento e si invitano i partecipanti a portare con se anche una penna. Le persone che desiderano firmare ma non possono partecipare al banchetto possono recarsi all’ufficio elettorale del proprio Comune.

La referente irpina Sara Spiniello invita la cittadinanza tutta a partecipare e dice: “Unitevi a noi in questa battaglia a favore della vita di esseri senzienti ed aiutateci a condividere l’evento della nostra iniziativa e a coinvolgere più persone possibili. Bisogna raggiungere 500.000 firme quindi abbiamo bisogno dell’aiuto e del supporto di tutti/e”.