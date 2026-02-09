Avellino, quarantenne bloccato dai Carabinieri con un chilo di cocaina

AVELLINO- Trovato in possesso di un panetto del peso di circa un chilo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e una somma probabile provento di spaccio. Sono le accuse per cui un quarantenne avellinese, bloccato nel primo pomeriggio di oggi dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno tratto in arresto il soggetto, incensurato ed insospettabile. Nei suoi confronti il sostituto procuratore Chiara Guerriero ha disposto la misura cautelare in carcere. Nelle prossime ore dovrà comparire davanti al Gip per la convalida dell’arresto. Risponde di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il quarantenne e’ difeso dall’avvocato Fabio Tulimiero.