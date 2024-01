Avellino, pusher bloccato con 9 grammi di cocaina: arrestato

AVELLINO- Cessione “amara” per un quarantanovenne pusher di Mercogliano.

A rovinare e chiudere anticipatamente il giro di consegne, infatti, ci hanno pensato gli uomini dell’Antidroga della Squadra Mobile di Avellino, che lo hanno tratto in arresto per detenzione ai fini dello spaccio.

Un altro fine settimana scandito da un arresto per droga da parte degli agenti agli ordini del sostituto commissario Roberto De Fazio. Un monitoraggio delle attività illecite di spaccio nel fine settimana che la Questura ha messo in campo da tempo e che sta dando i suoi frutti.

L’ARRESTO

Gli Agenti della Squadra Mobile nella serata di ieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il quarantanovenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato individuato a bordo della propria auto, mentre parlava con circospezione con altro giovane.

Da qui il sospetto che fosse in corso una cessione. Gli agenti hanno deciso dunque di procedere ad un accurato controllo sia sulle persone fermate che all’interno dell’autovettura.

L’uomo è stato trovato in possesso della somma di 80 euro, presumibile provento della vendita dello stupefacente nonchè di una dose di cocaina custodita all’interno del portafogli, mentre all’interno del veicolo, nel vano porta oggetti, sono state rinvenute 21 bustine di cocaina dal peso complessivo di circa 9 grammi.

Condotti entrambi in Questura, gli agenti hanno acclarato che vi era stata la corresponsione della somma di 80 euro per l’acquisto di due bustine di cocaina. A conclusione degli accertamenti di rito quindi pertanto è stato tratto in arresto.

Il P.M. della Procura della Repubblica di Avellino, notiziato in merito, ha disposto di procedere con il rito per direttissima, collocando nel frattempo l’uomo agli arresti domiciliari.