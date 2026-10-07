Avellino sarà protagonista su Rai1 di una nuova puntata di Linea Verde Italia, che andrà in onda sabato 24 ottobre alle 12.30. Il programma, condotto da Monica Caradonna e Tinto, porta ogni settimana nelle case degli italiani il racconto dei territori attraverso le loro identità, il patrimonio culturale, le tradizioni, l’innovazione e i percorsi legati alla sostenibilità.

La puntata dedicata al territorio irpino avrà proprio Avellino come punto di partenza, offrendo alla città una vetrina di rilievo nazionale. Il racconto prenderà il via dal suono dell’organo della Cattedrale, uno dei luoghi simbolo del capoluogo, per valorizzarne il patrimonio storico, culturale e religioso.

Nel viaggio televisivo troverà spazio anche l’Istituto Agrario De Sanctis di Avellino, storica realtà cittadina da sempre legata alla formazione nel settore agricolo e, in particolare, alla viticoltura locale. Un’occasione per raccontare una delle istituzioni formative che hanno accompagnato nel tempo lo sviluppo delle competenze e delle professionalità legate alle produzioni del territorio.

La presenza di Linea Verde Italia rappresenta per Avellino un’importante opportunità di promozione attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo. Il programma pone l’accento sul racconto delle comunità attraverso il patrimonio, le attività, le competenze e le realtà che contribuiscono a definirne l’identità.

«Un’occasione importante per far conoscere la nostra storia e le bellezze cittadine a un pubblico nazionale. Avellino ha accolto con il consueto calore la troupe della Rai che per alcuni giorni ha alloggiato in città. Sarà sempre più importante, anche in futuro, intercettare queste occasioni di visibilità nazionale così da rafforzare la nostra immagine, presenza e l’attrattività turistica» è il commento dell’assessore alla Cultura Luca Cipriano.

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre alle 12.30 su Rai1, con Linea Verde Italia che accenderà i riflettori su Avellino, raccontandone luoghi e identità.