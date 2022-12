Avellino, in possesso di 400 grammi di marijuana: in carcere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 47enne del posto per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Lo stesso, all’esito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 400 grammi di marijuana già essiccata, di una piantina dell’inconfondibile vegetale nonché di un bilancino di precisione e di una lampada irradiante una luce che stimola il ciclo vegetativo delle piante, frequentemente utilizzata per le coltivazioni di cannabis in ambienti chiusi.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e il 47enne, già noto alle Forze dell’Ordine, dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di comparire dinnanzi al Giudice per essere giudicato con rito direttissimo.