Avellino, operazione “DELIVERY”, consegne di droga a domicilio durante il lockdown. 150 carabinieri impegnati

CARABINIERI AVELLINO – OPERAZIONE “DELIVERY” – CONSEGNE DI DROGA A DOMICILIO DURANTE IL LOCKDOWN. STUPEFACENTE PAGATO ANCHE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA.

150 CARABINIERI IMPEGNATI NELL’ESECUZIONE DI 19 MISURE CAUTELARI.

Dalle prime ore del mattino, 150 Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino sono impegnati per l’esecuzione di 19 misure coercitive emesse dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, per i reati di “Detenzione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti” nonché “Estorsione”.

L’operazione, denominata “Delivery”, ha consentito di disarticolare una rete di spacciatori che, per le restrizioni conseguenti l’emergenza epidemiologica in atto da Covid-19, effettuavano la consegna della droga anche “porta a porta”.

Sono in atto perquisizioni anche con l’ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno nonché di velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa prevista per le ore 10.30 odierne al Comando Provinciale Carabinieri di Avellino.