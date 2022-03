Avellino, nuovo look per le 350 panchine in legno della città. Operazione partita lo scorso 23 marzo in via Guglielmo Marconi e Viale Italia. Da qui lo start agli interventi di manutenzione e recupero delle panchine collocate sul territorio comunale.

L’intervento mira a conservare le panchine esistenti con mirati interventi di manutenzione e rifunzionalizzazione degli arredi, riducendo la produzione di rifiuti ed il consumo di materie prime.

Alcune delle panchine saranno tinteggiate con colori legati a differenti tematiche sociali e successivamente saranno collocate delle targhette commemorative.

L’assessore alle Politiche ambienteli ed energetiche – verde pubblico, Giuseppe Negrone, afferma: “Si confida nel senso civico dei cittadini affinché le panchine recuperate non vengano vandalizzate e deturpate”.