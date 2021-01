Avellino, nuovo appello: “liberatelo o morirà!”

di Andrea Fantucchio – “Liberatelo”. Nuovo appello, di una famiglia preoccupata, per far uscire dal carcere un detenuto 47enne di Avellino, affetto da malattie respiratorie, obesità, diabete mellito II e una depressione, che lo rendono incompatibile col regime carcerario. Il Riesame di Napoli doveva pronunciarsi, su alcune vicende giudiziarie che riguardano l’indagato, riunite in un unico procedimento. I periti, di fatto, hanno ravvisato uno stato di salute a rischio in caso di permanenza in carcere.

Al momento, però, i ricorsi dell’avvocato del 47enne, il penalista Danilo Iacobacci, nonostante siano suffragati da più pareri di specialisti (non solo quelli di parte), sono stati inascoltati.

Il padre dell’uomo aveva già lanciato un appello per far uscire il figlio dal carcere. Temeva per la sua vita. Anche perché nella struttura irpina, dove si trova recluso il 47enne, non c’è la macchina CPAP, una mascherina con ventilazione indispensabile per “tenere a bada” gli effetti dell’apnea del sonno.