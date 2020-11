Avellino, non si ferma all’alt dei Carabinieri: inseguito e arrestato

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, questa notte ad Avellino, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla verifica del rispetto delle misure imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, ha intimato l’“Alt” al conducente di un’utilitaria.

L’automobilista in un primo momento rallenta, fingendo di fermarsi ma poi, con manovra fulminea, si dà alla fuga, perdendo subito dopo il controllo del veicolo che impatta contro due autovetture parcheggiate in via Francesco Tedesco.

Raggiunto dai Carabinieri l’automobilista rifiuta l’invito di esibire i documenti nonché quello di sottoporsi al test alcolemico e, per tutta risposta, tenta di allontanarsi a piedi, prontamente inseguito e bloccato dai militari.

Dopo le cure da parte del 118 intervenuto sul posto, il 40enne è stato condotto in Caserma e dichiarato in arresto in quanto ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata di domani dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.