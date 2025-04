Avellino-Monopoli infiamma la Domenica delle Palme: le probabili formazioni

Domenica delle Palme all’insegna della grande attesa per Avellino-Monopoli, in programma allo stadio Partenio-Lombardi alle ore 19:30. L’impianto avellinese registra il tutto esaurito già da giorni in vista del match fondamentale per le ambizioni dei biancoverdi. In contemporanea si disputerà anche Cerignola-Benevento, per un doppio confronto Campania-Puglia che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alla vetta della classifica di Serie C.

Mister Raffaele Biancolino vuole cavalcare l’onda dell’entusiasmo generata dalla vittoria di Catania, ma dovrà fare i conti con l’assenza di Patierno, squalificato. In attacco, tutto sulle spalle di Lescano, supportato da Panico e Russo, almeno nelle battute iniziali, con D’Ausilio pronto a subentrare per spaccare la partita nella ripresa.

Dubbi tra i pali per l’Avellino: Iannarilli è stato convocato ma non è al meglio, e Marson è pronto a prendere il suo posto in caso di forfait. A centrocampo torna Rocca, ma partirà dalla panchina: ancora spazio dal 1’ per capitan Armellino, favorito su Palumbo.

Le probabili formazioni:

AVELLINO (4-3-3): Iannarilli (Marson); Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; Russo, Panico, Lescano.

All. Biancolino.

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Cristallo, Miceli, Viteritti; Valenti, De Risio, Battocchio, Falzerano, Pace; Grandolfo, Yeboah.

All. Colombo.