Avellino, medici di base al completo: i cittadini restano senza assistenza

AVELLINO – Una situazione che ha dell’assurdo quella che sta vivendo la popolazione del capoluogo irpino: i medici di medicina generale risultano tutti al completo e non possono accettare nuovi assistiti. A segnalarlo è un cittadino avellinese che, trovandosi nella necessità di scegliere un nuovo medico di base, ha scoperto che non c’è disponibilità presso nessuno degli ambulatori locali.

“La cosa che lascia sconcertati – scrive nella sua segnalazione – è che l’ASL non consente ai medici già attivi di aumentare temporaneamente il numero massimo di pazienti, perché devono arrivare i nuovi medici. Ma nel frattempo, uno cosa dovrebbe fare? Restare senza cure? È un’assurdità”.