Avellino, le guardie zoofile della Gadit salvano un cane dall'avvelenamento 7 Agosto 2021

Nella serata di l’ieri è arrivata una chiamata di soccorso al centro operativo della Gadit di Avellino. Un simpatizzante della stessa associazione chiedeva aiuto per il suo cane, visto che lui si trovava fuori regione per motivi lavorativi. Il povero animale che era stato lasciato in consegna alla madre del proprietario e da ore era riverso a terra e si lamentava con lunghi ululati girandosi ripetutamente su se stesso.

Il Presidente della Gadit ha disposto subito un auto veloce, una Fiat sedici 2.0 jtd 136cv 4×4 equipaggiata per il soccorso e il trasporto di animali e ha preso contatti con il medico veterinario convenzionato con l’ associazione, per il trasporto presso la struttura veterinaria. Da subito si è sospettato un avvelenamento del povero animale, dalle poche notizie utili avute per telefono. In questi casi la velocità nei soccorsi è provvidenziale.

L‘Equipaggio operativo delle Guardie Zoofile della Gadit, giunto sul

posto, da subito ha evidenziato un quadro clinico riconducibile a un avvelenamento per le mucose di evidente colore scuro e da ampia salivazione dell’animale. Con non poca difficoltà i volontari dopo vari tentativi sono riusciti a caricare il povero animale sul veicolo e si sono diretti presso la struttura dove il veterinario li attendeva già con l’antidoto pronto a neutralizzare l’azione del veleno ingerito. Giunti nella struttura hanno affidato il povero animale alle cure del veterinario e alle successive indagini mediche.

Il Presidente della Gadit Avellino ringrazia i propri volontari per la passione e la professionalità che impiegano quotidianamente nelle attività associative che sono chiamati a svolgere. Sottolineando che la Gadit è impegnata quotidianamente in numerose attività, dando ausilio operativo a vari gruppi di Polizia Locale tra il capoluogo e la provincia di Avellino, in varie attività di vigilanza ambientale e zoofila, nella protezione civile, in attività di pet taxi e trasporti di animali anche fuori regione (dal veterinario o dal toolettatore) e in attività di soccorso di animali feriti.

Il Presidente della Gadit Avellino Antonio Pepe dichiara: “Noi investiamo molto come associazione sui nostri volontari formandoli quotidianamente per le varie operazioni che veniamo chiamati a svolgere come dovere d’istituto. Gli autisti della Gadit Avellino peridiocamente partecipano a corsi di formazioni interni di guida sicura per essere in grado di affrontare le situazioni di emergenza”.

Chiunque voglia far parte della famiglia Gadit Avellino: info 339 7449773.