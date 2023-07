Avellino, l’assessore Luongo svela: “Rai partner del Summer Fest”

“Siamo felici di annunciare una partnership senza precedenti con Rai Radio 1, che si unisce a noi come media partner ufficiale di caratura nazionale. Questo è un grande passo avanti per il nostro Festival, unendo le forze per creare un’esperienza unica per voi tutti”. Lo comunica l’assessore agli Eventi di Palazzo di Città Stefano Luongo.

“Il 28 luglio, giorno di presentazione dell’Avellino Summer Festival, sveleremo tutti i dettagli relativi a questa fantastica collaborazione – continua l’esponente di giunta -. Lo faremo in Piazza Libertà, all’interno della ‘ClubHouse’ del Festival. Ed eccoci, quindi, alla seconda novità della giornata. Da venerdì nascerá un luogo per vivere le rassegne culturali a tutto tondo: un salottino vivo, pieno di interazioni, interviste e dibattiti dal vivo. Vogliamo che la ClubHouse diventi il cuore pulsante dell’Avellino Summer Festival. Quindi, sì, avrete la possibilità di interagire direttamente con gran parte degli artisti, incontrando dal vivo i cantanti che si esibiranno sui nostri palchi. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti giornalieri sulla programmazione della ClubHouse. Attività quotidiane vi aspettano in un luogo che diventerà l’epicentro della cultura, della musica e del divertimento. L’Avellino Summer Festival 2023 è pronto per fare un salto di qualità, unendo musica, cultura e divertimento in un unico, grande evento estivo. Non vediamo l’ora di condividere tutto questo con voi” conclude Luogo.