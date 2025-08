Avellino, l’appello per Billy: “Offro ricompensa, riportatelo a casa”

Sono passate più di 36 ore dalla scomparsa di Billy, un cane di proprietà, microchippato, allontanatosi nella mattinata di ieri intorno alle ore 9:00 da Contrada Chiaira, ad Avellino.

L’animale sarebbe stato visto insieme a due persone anziane, una delle quali – una donna – con capelli bianchi tagliati a caschetto, nei pressi del B&B Villa Amalia, lungo la strada che porta alla rotonda dei Vigili del Fuoco.

La padrona non si arrende: “Io non mollo! Offro una cospicua ricompensa a chiunque mi riporti a casa il cane, vivo o morto. Non è possibile che passi inosservato!”.

Chiunque abbia informazioni o avvistamenti è pregato di contattare subito il numero: 320 28 83 032.