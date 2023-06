Avellino, ladri in azione all’Anagrafe. Via con 84 euro: indaga la Polizia

Ladri in azione all’interno degli uffici dell’Anagrafe del Comune di Avellino di Via Clausura. Nella trascorsa notte ignoti infatti, dopo aver forzato un blindato si sono introdotti all’interno degli uffici dove viene custodito il contante provento delle attività amministrative di rilascio delle certificazioni e carte d’identità. Anche in questa seconda circostanza è stato forzato un armadio blindato utilizzato come cassaforte. Una brutta sorpresa per malviventi, che si sono dovuti accontentare di poco più di ottanta euro. In mattinata gli Impiegati, una volta fatto accesso agli uffici, hanno subito notato l’effrazione e richiesto l’intervento della Polizia. Sul posto per i rilievi sia gli agenti della.Volante, che si sono occupati della prima fase di indagine che quelli della Squadra Mobile che proseguiranno gli accertamenti. Gli uffici, proprio per consentire i rilievi della Polizia, sono rimasti chiusi al pubblico.