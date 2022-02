Avellino, la Polizia di Stato celebra la memoria di Giovanni Palatucci

Nel giorno dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, la Polizia di Stato Irpina ha ricordato la figura del suo illustre concittadino con un’iniziativa rivolta ai giovani studenti della scuola primaria dell’Istituto scolastico “G. Palatucci” di Avellino.

Protagonisti indiscussi della cerimonia, svoltasi nel rigoroso rispetto della normativa per la prevenzione della diffusione epidemiologica, sono stati gli alunni di alcune classi dell’ultimo anno, i quali, entusiasti della giornata, hanno rivolto innumerevoli domande al personale di Polizia nonché alla Prof.ssa Luisa Petruzziello, pronipote di Giovanni Palatucci, presente per l’occasione.

Un’iniziativa semplice, ma non di meno importante, per celebrare il 77mo anniversario della scomparsa, ma soprattutto per far conoscere la vita e le virtù che hanno contraddistinto il martire di Dachau e coltivare la memoria di una tragedia incancellabile.