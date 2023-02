Avellino: la lenta agonia del mercato bisettimanale

Partita di calcio, sabato alle 14.30 allo stadio Partenio-Lombardi tra Avellino e Virtus Francavilla e bye bye mercato bisettimanale. La fiera, fortemente voluta dal sindaco Festa a Campo Genova – decretandone, di fatto, la lenta agonia, avendo perso di molto il suo appeal, come lamenta la maggior parte dei commercianti – sabato 25 febbraio sarà costretta anche a chiudere prima i battenti, sulla scorta di una nota trasmessa dalla Questura di Avellino al Comune per motivi di sicurezza pubblica.

Gli esercenti, quindi, dovranno sbaraccare entro le 12.30, per fare spazio il prima possibile alla partita valevole per il campionato di serie C.