I Vigili del Fuoco di Avellino alle 01’40 della notte appena trascorsa, sono intervenuti in via Francesco Scandone ad Avellino, per un incendio di un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto l’autovettura sono state spente mettendo in sicurezza l’area ed evitando che le stesse si propagassero ad altre autovetture. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino hanno effettuato i rilievi di loro competenza.

1 of 2