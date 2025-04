Avellino, inaugurata la nuova palestra a servizio dell’Istituto “Perna – Alighieri”

Questa mattina è stata inaugurata la nuova palestra a servizio dell’Istituto comprensivo “Perna – Alighieri”. Grazie al lavoro del Servizio Edilizia scolastica del Comune di Avellino e ai fondi destinati all’efficientamento energetico delle Scuole, in ragazzi potranno godere di una struttura moderna, all’avanguardia e molto green. Infatti, gli impianti di riscaldamento a pompa di calore saranno alimentati per il 70% grazie all’energia fotovoltaica. E poi nuovi spogliatoi, nuova illuminazione interna completamente a led e niente più barriere architettoniche.

“Una palestra moderna, meno energivora e più aderente alle esigenze degli alunni della “Perna – Alighieri” e dei giovani utenti della città – commenta la sindaca Laura Nargi presente al taglio del nastro -. Una struttura che si candida a diventare un punto di riferimento per le attività sportive di tutti i ragazzi che vorranno avvicinarsi alla pratica del basket, della pallavolo o della palla a mano In meno di un anno, grazie al lavoro del nostro Servizio Edilizia scolastica e ai fondi destinati all’efficientamento energetico delle Scuole, abbiamo realizzato una palestra all’avanguardia, con impianti di riscaldamento a pompa di calore, alimentati per il 70% da fonti rinnovabili, nuovi spogliatoi più confortevoli, una illuminazione interna completamente a led e, soprattutto, spazi che non presenteranno più barriere architettoniche E poi il bianco e il verde che avvolge la palestra. Sono i colori della nostra terra che, proprio attraverso lo sport, abbiamo fatto conoscere a tutta l’Italia” conclude la prima cittadina.