Attualità Avellino: il Rotary Club dona alla Caritas pasta, olio, salumi e dolci 27 Dicembre 2020

Avellino: il Rotary Club dona alla Caritas pasta, olio, salumi e dolci. La consegna avverrà domani mattina presso la sede della Mensa della Caritas, “Casa della Fraternità Mons. Antonio Forte”, da parte del presidente Olindo Preziosi, e del Direttivo del Club.

A ritirare i generi alimentari per un valore complessivo di circa 2000,00 euro Carlo Mele, direttore e referente della Caritas Avellino. La donazione è stata resa possibile per acquisto diretto del Rotary Club di Avellino presso i suoi soci produttori (come per Sabino Basso) ed amici, a prezzi scontatissimi e per donazione gratuita da parte di suoi soci, come avvenuto per Armando De Matteis.