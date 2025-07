Avellino, il Prefetto sospende il Consiglio comunale: Giuliana Perrotta nominata Commissario prefettizio

Con un provvedimento firmato in data odierna, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale del capoluogo irpino, a seguito della mancata approvazione del rendiconto di gestione 2024. Il provvedimento è stato adottato in applicazione dell’articolo 141, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali.

Alla guida dell’amministrazione comunale, in attesa del decreto presidenziale di scioglimento definitivo dell’assise cittadina, è stata nominata la prefetta in quiescenza Giuliana Perrotta, figura di grande esperienza nel panorama istituzionale italiano.

Giuliana Perrotta, laureata in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità nel corso della sua carriera. Ha prestato servizio in numerose Prefetture, tra cui quelle di Cosenza, Caserta e Bari. Nel 2006 è stata nominata Vice Commissario per l’emergenza ambientale in Calabria, mentre tra il 2008 e il 2009 ha ricoperto il ruolo di Vice Commissario del Governo in Friuli Venezia Giulia.

Nel luglio del 2008 è stata nominata Prefetto, incarico svolto prima a Enna, poi a Lecce (dal 2011 al 2016), e infine a Cagliari (dal 2016 al 2017). Nel 2017 è diventata Capo dell’Ispettorato Generale dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno, incarico di vertice che ha preceduto la sua nomina, nel 2019, a Commissario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Ha inoltre svolto funzioni di Commissario prefettizio in diversi comuni calabresi e pugliesi, guidato Unità Sanitarie Locali in fase commissariale e presieduto commissioni straordinarie in enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose. Ha partecipato alla governance di enti pubblici come revisore e consigliere d’amministrazione, oltre a svolgere attività accademica come docente presso l’Università Unitelma Sapienza.

Per il suo impegno istituzionale è stata insignita, nel 2011, del titolo di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Parallelamente alla nomina di Perrotta, il Prefetto Riflesso ha nominato il Segretario Generale del Comune di Avellino, Maria Luisa Dovetto, Commissario ad acta per l’approvazione del rendiconto di gestione, atto rimasto in sospeso e alla base della crisi amministrativa che ha condotto alla fine anticipata della consiliatura.

Con questo passaggio, prende ufficialmente il via la fase commissariale che accompagnerà il Comune di Avellino fino alle nuove elezioni previste per la primavera del 2026.