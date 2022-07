Una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Avellino, alle 9 di questa mattina, è intervenuta presso un’abitazione in Corso Vittorio Emanuele per soccorrere un’anziana donna, la quale non rispondeva più alle chiamate dei familiari.

Una volta saliti al terzo piano dell’edificio, hanno prestato le prime cure alla donna che era caduta, per poi affidarla ai sanitari del 118 intervenuti.