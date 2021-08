Avellino, i No green pass tornano in piazza: “No alle restrizioni e no ai vaccini, non siamo cavie”/VIDEO

Avellino, i No green pass tornano in piazza a protestare: “No alle restrizioni e no ai vaccini, non siamo cavie”

I no green pass per il secondo Sabato consecutivo sono scesi in piazza Libertà ad Avellino, per manifestare contro le restrizioni governative, affermando, tra l’altro, che i vaccini non sono sicuri: “troppo poco tempo per sperimentare”.

Una ventina di persone hanno discusso in strada, alcuni di loro hanno anche innalzato la bandiera italiana.

Servizio Enzo Costanza #CiVuoleCostanza