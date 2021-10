Avellino, i No Green Pass in piazza ad Avellino: “Siamo in dittatura, vogliamo Libertà

I No green pass sono scesi in piazza ad Avellino ieri sera, intonando cori e proteste contro il Governo e contro il passaporto vaccinale, obbligatorio anche sui luoghi di lavoro dal 15 ottobre.

La manifestazione si è svolta a Piazza Libertà. I no pass stanno protestando in varie piazze d’Italia e stanno raccogliendo firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare per “l’abolizione immediata dello stato di emergenza”.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza