Domani, alle ore 17.00, presso la cripta del Duomo di Avellino, in via Seminario, avranno luogo la cerimonia religiosa in onore della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, la commemorazione dell’81° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

Gli eventi vedranno la partecipazione di Autorità civili e militari, degli orfani e delle vedove dell’Arma nonché di una rappresentanza di Carabinieri, sia in servizio che in congedo, e di loro familiari.