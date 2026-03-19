Avellino, guida autovettura irregolare: Carabinieri denunciano 50enne

Prosegue senza sosta l’azione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, finalizzata al contrasto di ogni reato in genere.

Nel pomeriggio di ieri, nel capoluogo irpino, l’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura che si aggirava con fare sospetto nel centro della città. Dopo averne osservato i movimenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno bloccato l’auto e proceduto ai controlli. Dall’immediata interrogazione alla Banca Dati sono emerse delle irregolarità sul numero di telaio (risultato contraffatto), sulla carta di circolazione e sulle targhe. Veicolo, targhe e documenti sono stati posti sotto sequestro mentre per il conducente del mezzo un 50enne del capoluogo, già noto alle Forze dell’Ordine, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino per “Riciclaggio” e “Uso di atto falso”.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio predisposti dall’Arma, con particolare attenzione alle aree residenziali maggiormente esposte al rischio di furti in abitazione, al fine di assicurare una costante e capillare presenza sul territorio a tutela della sicurezza pubblica.