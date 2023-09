Avellino, guardia alta sui fondi del Pnrr: patto tra Comune e Finanza. La firma del protocollo d’intesa in Municipio. Il colonnello Minale ed il sindaco Festa siglano un accordo di otto articoli e mettono nero su bianco il rapporto di collaborazione teso a vigilare ogni aspetto della pioggia di soldi che arriverà anche nel capoluogo irpino.

Occhi aperti sui progetti. Le fiamme gialle hanno partecipato già ad altri tavoli tecnici in provincia di Avellino. La parola d’ordine è prevenzione e contrasto agli illeciti. “I soldi in arrivo servono a finanziare progetti importanti e non vanno sperperati”, sottolinea il comandante della Finanza. Soddisfazione per l’accordo anche dal sindaco Festa. La collaborazione con le forze dell’ordine è nel dna dell’amministrazione comunale.