Avellino, giu’da una struttura del Cimitero: muore una cinquantaseienne

AVELLINO- Tragedia all’interno del cimitero di Avellino, dove una cinwuantaseienne e’ volata giù da una struttura all’interno del luogo sacro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e gli agenti della Questura di Avellino, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Il corpo, dopo le formalità di rito e’ a disposizione dall’autorità giudiziaria. La pista più probabile è quella di un gesto autolesionistico. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia. Qualche mese fa c’era stata una tragedia analoga sempre all’interno dell’area cimiteriale.