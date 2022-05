Avellino-Foggia, dalle 16 di oggi il via alla prevendita

È iniziata oggi, lunedì 2 maggio, la prevendita in vista del secondo turno di playoff del campionato di Serie C, Girone C, tra Avellino e Foggia prevista per mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 20,30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino.

Come Acquistare i Biglietti

I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito https://sport.ticketone.it/search e presso tutti i punti vendita autorizzati TicketOne.

Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

Orari di apertura biglietteria:

Lunedì 2 maggio 2022: dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Martedì 3 maggio 2022: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Mercoledì 4 maggio 2022: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 fino ad inizio gara

I costi dei biglietti saranno i seguenti:

Curva Sud:

–Intero 8 euro

–Ridotto Donne, Under14 (ai nati dal 1.1.2008) e Over65 (ai nati prima del 31.12.1957) 5 euro

Tribuna Terminio:

–Intero 12 euro

–Ridotto Donne, Under14 (ai nati dal 1.1.2008) e Over65 (ai nati prima del 31.12.1957) 10 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

–Intero 18 euro

–Ridotto Donne, Under14 (ai nati dal 1.1.2008) e Over65 (ai nati prima del 31.12.1957) 14 euro

Sarà sempre attiva anche la campagna di sottoscrizione delle fidelity card “Stay With U.S.”.

Dichiarazioni Giovanni D’Agostino

Giovanni D’Agostino, amministratore unico della Idc, commenta così la scelta di applicare prezzi popolari per i vari settori dello stadio Partenio: “Questa mattina, nella riunione svolta con la Lega, siamo riusciti a far applicare i prezzi popolari ai vari settori dello stadio Partenio. Anche la scelta dell’orario è stata ponderata per permettere a tutti di poter assistere al match. La nostra volontà è quella di riportare i veri protagonisti sui gradoni dello storico impianto dove sono state scritte pagine meravigliose di sport di questa provincia. Sarà la prima partita senza alcun genere di limitazione. La gara di mercoledì è di fondamentale importanza per tutti noi e per il nostro cammino sportivo. Spero di poter vedere un Partenio colmo di spettatori pronti a sostenere i propri colori. Abbiamo bisogno di tutti voi, dobbiamo ritornare a respirare quella meravigliosa atmosfera che ha fatto conoscere l’Avellino nel mondo. Il mio è un appello all’unità, mettendo da parte l’amarezza per i risultati ottenuti nella regular season, proiettandoci ai playoff con uno spirito diverso.”