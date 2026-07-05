Avellino, amichevole con la Lazio a Formello nel segno di Nesta

L’estate dell’Avellino si arricchisce di un appuntamento di grandissimo fascino. Sabato 1° agosto, con calcio d’inizio fissato per le 11:00, i lupi affronteranno la Lazio in un’amichevole ufficiale. Il match si disputerà sul manto erboso del Lazio Training Center di Formello. Non si tratterà di un test come tutti gli altri, soprattutto per il nuovo tecnico dell’Avellino, Alessandro Nesta.

Per l’ex difensore si preannuncia un ritorno a casa ricco di emozioni: Formello è il centro tecnico in cui ha mosso i primi passi nel calcio che conta e dove ha consacrato la prima, gloriosa parte della sua carriera calcistica. Con la maglia della Lazio addosso e la fascia di capitano al braccio, Nesta ha scritto pagine indelebili di storia biancoceleste.

L’amichevole di Formello si inserisce in un programma di preparazione estiva ben delineato, che guiderà l’Avellino dai primi test nel ritiro di Rivisondoli fino all’esordio ufficiale nella coppa nazionale a metà agosto.

Di seguito lo specchietto dettagliato di tutti gli impegni estivi: