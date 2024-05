Avellino, evento canapa e diritti con il Segretario Nazionale di Radicali Italiani

Oggi, venerdì 31 maggio, alle ore 19:30, in Piazzetta Perna ad Avellino una serata dedicata alla discussione sulla liberalizzazione della canapa, con focus sui diritti e le libertà individuali. Con Chiara Baviello, giovane imprenditrice del primo Canapa Grow Shop di Avellino oggi candidata nella lista APP: AVELLINO PROGETTO PARTECIPATO, che condividerà la sua esperienza in un settore non ancora ben compreso. Matteo Hallisey, segretario nazionale dei Radicali Italiani, noti per le battaglie per la liberalizzazione, parteciperà evidenziando l’importanza di queste tematiche.

L’evento sarà moderato da Alfonso Maria Gallo, candidato nella lista Stati Uniti d’Europa, con la partecipazione del candidato sindaco Antonio Gengaro, Manuela Zambrano, candidata nella lista Stati Uniti d’Europa, e Bruno Gambardella, direzione di Radicali Italiani, e con interventi liberi dei candidati di APP per sottolineare l’importanza di una politica più aperta e inclusiva.

Una Sera per la Libertà e l’Innovazione a Avellino. L’obiettivo principale dell’evento è esplorare le opportunità che la liberalizzazione è regolamentazione della canapa potrebbe aprire in termini di diritti civili e possibilità economiche, confrontando la nostra visione con le politiche più restrittive attuali del governo. Discuteremo come la legalizzazione, simile a quella già attuata in Germania, potrebbe non solo creare nuovi posti di lavoro ma anche garantire maggiori libertà individuali. La serata sarà un’occasione per comprendere meglio come l’Europa possa guidare verso una regolamentazione condivisa e progressista.

Un Incontro all’Insegna del Relax e della Condivisione. L’evento si svolgerà in un’atmosfera rilassata e conviviale, dove i partecipanti potranno godere di cibo, bevande e una selezione musicale in vinile curata da PetStone. Non perdere l’opportunità di partecipare a queste discussioni stupefacenti mentre ti godi una serata piacevole!

E per rendere la serata ancora più speciale, ai partecipanti saranno regalate infiorescenze di CBD!