Avellino, Esposito (Uds): in piazza per chiedere più spazi per i giovani, a partire dai quartieri

AVELLINO- “Schierarsi contro l’ordinanza decoro e’ solo la punta dell’iceberg, quello che vogliamo dire è che serve un’alternativa concreta e creare spazi per i giovani”. Francesco Esposito, esponente dell’Unione degli Studenti ha rilanciato così la contestazione sull’ordinanza “decoro” voluta dall’amministrazione guidata da Nello Pizza. Gli studenti hanno scelto alcuni slogan per “bocciare” l’iniziativa adottata dal Comune di Avellino e la stretta che riguarda monopattini, bici elettriche, gioco in piazza e orari della movida cittadina. La questione per i ragazzi dell’Uds va oltre la semplice contestazione dell’ordinanza. “Prima gli spazi e poi le regole” avvertono gli studenti. E propio sugli spazi ai giovani che si concentra il ragionamento del rappresentante dell’Unione degli Studenti: “La situazione in cui versa Avellino per le strutture sportive vede quartieri totalmente abbandonati a se stessi- spiega Esposito- quartieri in cui i campetti sono stati chiusi e non sappiamo quando riapriranno. Non è possibile che un’amministrazione si faccia bella sfruttando lavori che sono stati avviati molto prima che questa si insediasse. Bisogna ripartire dai quartieri, offrire dei servizi.