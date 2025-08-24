Avellino, esordio in B amaro: allo “Stirpe” vince il Frosinone 2 a 0

L’Avellino stecca la prima ed esce sconfitto dal Benito Stirpe di Frosinone disputando una gara non all’altezza e non riuscendo a sfruttare nel secondo tempo la superiorità numerica. Da parte sua il Frosinone ha iniziato all’assalto dimostrando subito di essere entrato in campo per vincere la gara. A preoccupare nell’Avellino è soprattutto la difesa con Cancellotti che è sembrato il lontano parente del giocatore ammirato lo scorso anno e soprattutto Enrici è parso in difficoltà. A centrocampo si sente l’assenza di Palmiero e purtroppo sono importanti le assenze di Tutino e Favilli davanti con Insigne e Russo non ancora al meglio.

Che sarebbe stata una esordio difficile lo si sapeva dalla vigilia con mister Biancolino che ha dovuto rinunciare a diversi titolari per motivi fisici. In avvio parte forte il Frosinone che schiaccia subito i biancoverdi nella metà campo e dopo appena 3 minuti già passa in vantaggio con perfetto destro di Koutsoupias su cui Iannarilli non può nulla. Tenta una reazione l’Avellino ma la formazione di Biancolino non riesce ad incidere e il Frosinone riesce a ripartire e rendersi pericolosa con Iannarilli che salva il 2 a 0. Però lo stesso portiere biancoverde non può nulla sul tiro da fuori dell’ex Marchizza che infila nell’angolo alla destra dell’estremo difensore biancoverde. I primi tiri in porta dell’Avellino arrivano a fine tempo con Palumbo e Insigne che però sono facile preda del portiere frusinate. Si va al all’intervallo con il Frosinone avanti 2 a 0.

Secondo tempo con l’Avellino che cerca di essere più incisivo ma il Frosinone non si fa sorprendere. Ma al 17′ ci potrebbe essere la svolta con Calvani che viene espulso per un fallo su Russo. Ma la manovra dell’Avellino è molto prevedibile e i cross sono tutti preda dell’estremo difensore del Frosinone. L’unico un po’ più pericoloso è Crespi che però non riesce ad accorciare le distanze e dopo 6 minuti di recupero l’arbitro chiude la gara.

Una prima gara difficile con i lupi che tornano da Frosinone con zero punti e fondamentalmente fanno capire ai lupi che cos’è la serie B: un campionato difficile, in ogni partita in cui al minimo errore vieni punito. Ora domenica prossima a Modena i lupi dovranno cercare di riscattarsi in una gara difficile.

FROSINONE (3-4-2-1): Palmisani; Marchizza, Calvani, Monterisi; Barcella (10′ st Gelli), Koutsoupias, Calò, A. Oyono; Ghedjemis (20′ st Bracaglia, Raimondo (20′ st Zilli); Kvernadze. A disp.: Lolic, Minicangeli, J. Gelli, Cichella, Grosso, J. Oyono, Ndow, Zilli, Masciangelo, Dixon,. All. Alvini.

AVELLINO (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Manzi (15′ st Milani), Enrici; Besaggio (25′ st Kumi), Palumbo, Sounas; Insigne (15′ st Crespi), Russo (25′ st D’Andrea); Lescano (25′ st Panico). A disp.: Daffara, Pane, Todisco, Fontanarosa, Marchisano, Armellino, Gyabuaa, Campanile, All.: Biancolino

MARCATORI: 4’Koutsoupias, 27’pt Marchizza

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila.

NOTE: Espulso: 17′ st Calvani Ammoniti: Besaggio, Kumi (Av), Barcella (Fr) Angoli: 6-1. Rec: 1′ pt, 6’pt