Avellino, esame della patente con “aiutino”: una persona denunciata

Sorpreso a truccare l’esame della patente, è stato denunciato in stato di libertà per violazione della legge che punisce chiunque, in sede di esami o concorsi, mediante artifizi e raggiri, si appropri di lavori o capacità altrui facendole proprie.

Si tratta di un giovane di 29 anni del napoletano, il quale durante l’esame di teoria che si stava svolgendo in un’aula della Motorizzazione civile di Avellino, veniva notato da uno degli esaminatori, in atteggiamento sospetto. Compreso dall’esaminatore, in base alla sua esperienza, che si stava realizzando qualcosa di irregolare, prontamente chiamava la Polizia di Stato di Avellino.

I poliziotti della Squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Avellino, arrivati sul posto, avevano modo effettivamente di riscontrare che il candidato all’esame, già bocciato più di una volta in precedenza allo stesso esame, stava utilizzando per superare la prova con domande a quiz un dispositivo elettronico cellulare dotato di un sistema di intelligenza artificiale di lettura caratteri, in grado di leggere le domande e fornire le risposte.

La persona è stata denunciata ed il dispositivo è stato sequestrato, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per risalire al presunto soggetto che avrebbe fornito il dispositivo alla persona denunciata per il superamento dell’esame, a quanto pare al prezzo pattuito di mille euro.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona denunciata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.