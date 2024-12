Avellino e’ una delle città “polo” del progetto Prius: 14 milioni dalla Regione Campania

NAPOLI- Avellino e’ una delle 23 città campane ammesse al Progetto PRIUS (Programmi di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile). L’ufficialità è stata comunicata durante una conferenza stampa tenutasi presso la sede della Regione Campania, e che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Avellino Laura Nargi. Si tratta di un investimento che fa parte della nuova programmazione avviata dalla Regione Campania per quel che concerne i fondi FESR 2021-2027 – Obiettivo Specifico 5.1, che prevede la promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, della cultura, del patrimonio naturale, del turismo sostenibile e della sicurezza nelle aree urbane. Avellino fa parte delle 23 “Città polo” sulle quali la Regione ha inteso investire importanti risorse, individuando la dimensione urbana come motore dello sviluppo regionale. Grazie al PRIUS sarà possibile, inoltre, realizzare progetti nel campo del risanamento idrogeologico, della rigenerazione urbana, dell’efficientamento energetico, della riqualificazione delle scuole. Già a partire dal 2025 potranno essere presentati progetti e le opere dovranno necessariamente concludersi entro il 31 dicembre 2029. Circa 14 milioni di euro per la Città di Avellino sul programma. Entusiasta il sindaco di Avellino Laura Nargi: “Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, nell’ambito del Tavolo Città 2021-2027, abbiamo fissato la strategia per la spesa con il Governatore Vincenzo De Luca.Valorizzazione dell’identità culturale, sviluppo e promozione turistica, rigenerazione urbana, riqualificazione e mobilità sostenibile: così rilanceremo ulteriormente l’appeal del capoluogo e ne potenzieremo la vivibilità.Avellino è al centro di un grande processo di rinascita. Con queste risorse valorizzeremo al massimo i nostri luoghi del cuore e le nostre grandi potenzialità”.