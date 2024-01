Avellino e non solo, proseguono i servizi straordinari di controllo della Polizia

Su disposizione della Questura di Avellino proseguono i servizi straordinari “Alto Impatto”, volti principalmente al contrasto dei reati contro il patrimonio. Questa determinazione è stata presa durante una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto, la dottoressa Spena.

Le operazioni, previste per il 4 e 5 gennaio 2024, sono mirate alla prevenzione generale dei reati, con particolare attenzione ai furti in abitazione, e coinvolgono sia le pattuglie della Questura sia quelle del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. Sono stati effettuati numerosi controlli su persone e veicoli, soprattutto nelle zone periferiche con residenze isolate, spesso bersaglio di intrusioni.

Sono stati anche eseguiti controlli presso le abitazioni e i luoghi di lavoro per verificare il rispetto delle prescrizioni da parte di soggetti sottoposti a misure restrittive, come gli arresti domiciliari o altre disposizioni giudiziarie o di Pubblica Sicurezza, come la libertà vigilata o la sorveglianza speciale.

I servizi di controllo del territorio, iniziati durante le festività natalizie, proseguono nel mese di gennaio. Queste azioni sono state pianificate in seguito a una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Avellino, la dottoressa Spena.

Nella serata e notte del 5 gennaio 2024, sono stati attuati servizi di contrasto ai reati nelle zone di Avellino, Ariano Irpino, Cervinara, Lauro e Sant’Angelo dei Lombardi. Gli sforzi sono mirati principalmente alla prevenzione e al contenimento degli episodi di illegalità legati alla movida.

I servizi di sicurezza sono stati concentrati nelle zone con più locali di ristorazione e bevande, che rappresentano luoghi di aggregazione per i giovani. Il dispositivo di sicurezza, regolamentato da un’apposita ordinanza del Questore, ha coinvolto dispositivi di controllo del territorio ordinari, oltre a pattuglie aggiuntive della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Queste pattuglie hanno operato in diverse zone del centro cittadino, come via De Concilij, Viale Italia, Corso Vittorio Emanuele, Via Barone, Piazza Libertà, Via Scandone, Via Tuoro Cappuccini, e nei punti di maggiore aggregazione dei Comuni sopra citati.

In totale, sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Controllate 186 persone, di cui 31 con precedenti di polizia;

Verificati 112 veicoli.

I servizi continueranno nei prossimi giorni, con una frequenza periodica, coinvolgendo anche altre zone ritenute sensibili della provincia.