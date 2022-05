Avellino, è il giorno della verità: si va verso il tutto esuarito per la gara con il Foggia

Cresce l’entusiasmo per la sfida che vale una stagione per l’Avellino di Angelo Antonio D’Agostino. Questa sera, con calcio d’inizio alle 20,30, la formazione biancoverde scenderà in campo contro il Foggia, guidato da Zdenek Zeman. Una gara da dentro o fuori in cui la formazione guidata da Carmine Gautieri avrà a disposizione due risultati su tre, il Foggia invece è obbligato a vincere.

C’è grande entusiasmo da parte dei tifosi che hanno accolto l’invito fatto da Giovanni D’Agostino e dalla società che ha adottato per la sfida prezzi popolari. I botteghini sono stati presi d’assalto e stasera ci sarà con ogni probabilità il tutto esaurito. E sarà proprio il pubblico che cercherà di spingere i lupi a superare il secondo turno dei play off.

Per quanto riguardo la formazione Gautieri dovraà fare i conti con le assenze per squalifica di capitan Aloi e Matera. Il tecnico opterà con il collaudato 3-5-2 con il ritorno in attacco di Maniero dopo l’infortunio che farà coppia con Kanoute. I tre difensori dovrebbero essere i collaudati Bove, Scognamiglio e Silvestri mentre il quartetto di centrocampo sarà formato da Ciancio, Carriero, Di Francesco e Kragl. Ad arbitrare la gara sarà Tremolada di Monza.