Avellino è crisi profonda, al Partenio – Lombardi passa il Latina 0 – 1. Pazienza verso l’esonero

Un’altra serata nera per l’Avellino che in questo avvio di stagione è ancora fermo a zero alla casella vittoria. Purtroppo per Pazienza e i lupi stasera il Latina vince 1 a 0 e mette nei guai il tecnico di San Severo.

In una gara che ha visto Pazienza stare in tribuna per effetto della squalifica combinatagli dopo la gara di Cava l’Avellino esce tra i fischi e la contestazione dei tifosi. Se nel primo tempo i lupi hanno cercato di fare qualcosa, nella ripresa la squadra biancoverde è apparsa veramente a terra sia dal punto di vista fisico che mentale non producendo nessuno occasione degna di nota. Partita resasi ancora più dura dopo l’espulsione di Russo per un fallo di reazione.

Il goal vittoria del Latina è arrivato nel primo tempo intorno alla mezz’ora quando Petermann disegna una parabola da punizione con Capanni di testa insacca all’angolino dell’incolpevole Iannarilli.

A fine gara i giocatori sono andati sotto la curva con il capo chino con i fischi assordanti dei sostenitori. A fine gara la società ha comunicato il silenzio stampa e secondo a quanto trapela ci dovrebbe essere l’esonero di Pazienza con Biancolino, tecnico della primavera, che prenderà le redini della squadra almeno fino a martedì quando la squadra biancoverde sarà impegnata nel turno infrasettimanale in trasferta contro la Turris.