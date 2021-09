Avellino Calcio Avellino, Di Gaudio si presenta: “Qui per lottare per qualcosa d’importante” 2 Settembre 2021

Mario D’Argenio – E’ arrivato nella mattinata di oggi Antonio Di Gaudio, il colpo di mercato piazzato dal direttore Salvatore Di Somma e Giovanni D’Agostino nell’ultimo giorno di mercato. Appena arrivato visite mediche e lavoro differenziato sul campo con il preparatore atletico. Al termine dell’amichevole, poi, si è presentato alla stampa l’esterno biancoverde che non nasconde la gioia di essere approdato in una piazza importante come Avellino: “Sono contento di essere qui, ad una piazza come Avellino non si può dire di no. Ho avuto qualche altro corteggiamento ma parlando con il direttore e il mio procuratore sono stato convinto di accettare e adesso sono qui insieme ai miei compagni per lottare per qualcosa d’importante”.

Sugli obbiettivi del campionato Di Gaudio è chiaro sottolineando che il Partenio-Lombardi dovrà essere il punto di forza dei biancoverdi: “Darò tutto me stesso perché sono venuto qui con la volontà di rimettermi in gioco. Non sarà facile vincere il campionato perché come l’Avellino ci sono altre squadre attrezzate ma noi ce la giocheremo lottando su ogni pallone non mollando mai. Dobbiamo pensare una partita alla volta facendo diventare il nostro stadio il nostro fortino”.